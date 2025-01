Conferenza socio-sanitaria. Palli è vicepresidente

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna, composta dai settantacinque sindaci del territorio, si è riunita ieri per l’elezione del nuovo presidente e dei tre vicepresidenti.

Il regolamento della Ctss prevede infatti che, alla decadenza dal suo ruolo di sindaco, il presidente della Conferenza decada anche dalla presidenza stessa, e con lui i tre vicepresidenti. È ciò che è avvenuto in seguito alla elezione di Michele de Pascale a presidente della Regione. Questa mattina sono stati dunque eletti con un’ampia partecipazione, pari al 92.79% delle quote di voto, i nuovi organi. Presidente è stato eletto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. I tre nuovi vicepresidenti sono il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’omologo di Santarcangelo Filippo Sacchetti e la prima cittadina di Russi e presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli. L’elezione di tutti e quattro è avvenuta all’unanimità.

Al termine della Ctss si è poi riunito l’Ufficio di presidenza, che all’unanimità ha espresso parere favorevole sulla riconferma del direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori.

Il parere favorevole dell’Ufficio di presidenza della Ctss, come previsto dalla legge regionale, è l’ultimo passaggio prima della formalizzazione ufficiale della nomina da parte della Regione.

"Vi ringrazio per la fiducia – ha detto il nuovo presidente Lattuca - E’ un ruolo che mi rende orgoglioso e che interpreto come privo di poteri e prerogative individuali ma ricco di doveri e di impegno. Un ruolo anzitutto di rappresentanza e di confronto, in un’ottica di collegialità in cui tutti i territori hanno la possibilità di esprimere i bisogni della propria comunità. Oneri di ascolto e di sintesi, onore nel rappresentare una conferenza territoriale così importante, che partecipa a dare indirizzo a un’Azienda sanitaria tra le più grandi d’Italia. Al direttore generale appena riconfermato – continua il presidente Lattuca – e a tutti i professionisti e i dipendenti, dell’Ausl Romagna vanno la nostra attenzione e il nostro sostegno nella difficile sfida di mantenere ad alti livelli il nostro sistema sanitario".