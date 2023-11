Conferenza su Burri e la sua prigionia in Texas Questa conferenza esaminerà come Alberto Burri, prigioniero non cooperatore nel campo di Hereford (Texas, USA) dal 1943 al 1946, abbia dato una svolta alla sua carriera artistica. Ne parlerà Flavio Giovanni Conti, autore del libro "Hereford. Prigionieri Non Cooperatori".