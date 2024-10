Conferenze e visite a Palazzo Milzetti

Palazzo Milzetti di Faenza si prepara per gli appuntamenti di novembre, tra visite guidate, conferenze e giornate mondiali da celebrare.

Si parte domani alle 16.30 con la visita guidata ’La vita e la morte nell’antichità, tra arte e mito’, a cura dei servizi educativi del museo. Domenica, in occasione della Fiera di San Rocco, il museo sarà straordinariamente aperto dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso gratuito. L’ingresso gratuito al museo è previsto anche lunedì, quando si festeggerà la giornata dell’unità nazionale. Venerdì prossimo, l’8 novembre, ci sarà invece una conferenza a cura di Sara Morsiani su ’Felice Giani, Palazzo Milzetti e le fonti dell’arte romana’. Due giorni dopo, domenica 10, la conferenza sarà invece presieduta da Valeria Guidotti, dal titolo ’Donne intellettuali e salonnières dell’età napoleonica tra storia e cinema’.

Venerdì 15 Palazzo Milzetti sarà aperto di sera, dalle 19 alle 23. In programma, alle 21, l’esibizione di ’maestri di danza’ che illustreranno il ruolo della danza nel periodo neoclassico. Domenica 17, alle 16.30, in programma una caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 10 anni, mentre domenica 24, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ci sarà una visita guidata dal titolo ’Storie di donne, donne nella storia, nelle sale di Palazzo Milzetti’.

Per info, costi e prenotazioni eventi: https://palazzomilzetti.cultura.gov.it/ o 0546-26493.