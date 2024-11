Conferire cereali a prezzi definiti: "Contro i rischi del mercato"

Un cambio di passo, da una mentalità ancora radicata nella tradizione agricola, a una più speculativa e imprenditoriale per fronteggiare i rischi legati alle fluttuazione dei mercati. È quanto chiede di fare ai propri soci la cooperativa Terremerse attraverso il servizio ’Terretrade’ presentato nei giorni scorsi nella sede di Bagnacavallo dai vertici. Il programma consente ai produttori di conferire i cereali che appartengono al mercato del frumento tenero misto rosso fino a un prezzo determinato da futures. "In questo modo – spiegano dalla cooperativa – le aziende agricole potranno fissare in anticipo il valore delle loro produzioni per rientrare della liquidità necessaria ad affrontare altre spese". La quota di produzione alla quale sarà possibile applicare le nuove condizioni non potrà essere inferiore alle 25 tonnellate, valore che deve rappresentare un terzo della produzione totale da conferire, il cui restante, vale a dire i 2/3, sarà acquistato al prezzo definito dalla gestione commerciale annuale ordinaria.

"In un mercato cerealicolo sempre più incerto e soggetto a fluttuazioni imprevedibili, diventa difficile mettersi al riparo dai rischi della volatilità dei prezzi – sottolinea Terremerse –. Il programma Terretrade è nato proprio con l’obiettivo di offrire agli imprenditori agricoli delle certezze per definire e pianificare correttamente gli investimenti". Ogni lunedì, a partire dal prossimo, Terremerse proporrà un prezzo di acquisto prederminato che gli associati potranno accettare entro e non oltre le 10 del giorno successivo. Di contro, Terremerse opererà sul mercato finanziario per garantire la copertura dell’operazione, con prodotti e quantità identiche a quelle per le quali è stato fissato il prezzo. "Pertanto – rassicurano – il percorso non avrà alcun fine speculativo e le plus o minus valenze ottenute dalla vendita fisica del prodotto saranno compensate dalle minus e plus valenze ricavate dal mercato finanziario". Le eventuali perdite causata dal mancato raccolto per cause di forza maggiore, come una ipotetica alluvione, saranno fronteggiate dalla cooperativa. Diversamente, nel caso in cui il conferimento non vada a buon fine per volontà del produttore, la perdita sarà messa in carico a quest’ultimo. Infine, se il prodotto, in fase di raccolta, dovesse non avere le caratteristiche richieste, "si procederà – spiegano – con la valutazione del differenziale fra il prodotto richiesto e quello prodotto".

Monia Savioli