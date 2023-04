Confermati entrambi gli ergastoli "Fu come un film di Tarantino"

Giusto un’ora e mezza ieri pomeriggio è bastata ai giudici bolognesi per fissare il destino processuale di entrambi gli imputati: ergastolo. Immobile il primo, con lo sguardo fisso sulla Corte e con la schiena puntellata alle sbarre di ferro. Un primissimo piano da western di Cinecittà per il 55enne sicario reo confesso Pierluigi Barbieri – alias ‘lo Zingaro’ o ‘la Furia’ –, tra la barba, ora lunga, e le palpebre quasi incollate verso l’alto dinnanzi a un destino processuale ormai segnato.

A una dozzina di metri, quasi sempre seduto dentro alla gabbia dirimpettaia della corte d’assise d’appello di Bologna, ecco il co-imputato: il meccanico 56enne Claudio Nanni, smagrito e smarrito dentro al suo giubbotto chiaro, mandante dell’ex amico Barbieri "ma solo per spaventare la mia ex moglie mica per ucciderla", aveva insistito invano durante tutto il primo grado culminato nel febbraio 2022 in due ergastoli netti. E invece Ilenia Fabbri, 46 anni, sua ex moglie da cui stava divorziando, non era stata ‘solo’ uccisa: ma era letteralmente massacrata in quel 6 febbraio 2021 dentro al suo appartamento di via Corbara a Faenza. Sorpresa verso le 6 in camera da letto nel dormiveglia, scaraventata giù per le scale e percossa in testa con il manico di una mazzetta da carpentiere. Il suo aguzzino – dopo avere provato con quello stesso manico impugnato a due mani a strangolarla da dietro facendo leva con le ginocchia puntate sulla schiena –, aveva infine deciso di accelerare l’azione. Il campanello si era messo a strillare per mano di vicini preoccupati dalle urla; il telefono si era messo a trillare per le chiamate della giovane figlia Arianna allertata dall’allora fidanzata rimasta inaspettatamente a dormire in quella casa: e allora Barbieri, sotto stress, dal lavello aveva afferrato un coltellaccio da cucina in ceramica che giusto poche ore prima era stato usato per tagliare la torta con la quale Arianna e la fidanzata avevano festeggiato il loro primo anniversario. E poi ‘la Furia’ aveva sgozzato Ilenia prima di involarsi verso una improbabile impunità nella sua città, Rubiera (nel Reggiano), con l’auto della sua ignara compagna.

Una dinamica che "sembrava la visione di un film di Tarantino", ha scandito il sostituto procuratore generale Antonella Scandellari. Per l’accusa, tanti e tutti verificati gli elementi che Barbieri aveva messo sul piatto dopo essere stato arrestato dalla polizia e avere confessato tre volte. A partire dal movente: in cambio di 20mila euro e un’auto usata di pari valore, bloccare a ogni costo le pretese della defunta la quale, dopo avere ottenuto dal tribunale di Ravenna l’assegnazione della casa coniugale da 300mila euro (scena del crimine), aveva promosso una causa di lavoro da 500mila euro per gli anni nell’officina del marito e la cessione di una gelateria di famiglia. E dopo due incursioni domestiche fallite per un primo piano che prevedeva di uccidere la 46enne, di trasportarla dentro a un capiente trolley e di farla sparire in una buca scavata vicino a casa con la faccia cosparsa di acido per cambiarle i connotati, ecco l’ultimo ‘patto scellerato’: scaraventarla giù per le scale simulando un furto finito in tragedia. Sei febbraio 2021 appunto. "Nanni – ha insistito l’accusa – aveva iniziato a uccidere la moglie ben prima di quel momento, attuando strategie ricattatorie".

In quanto al Barbieri, anche se ha collaborato, non c’è nessuno spazio per concedere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di fronte a un delitto compiuto con ‘modalità feroci, brutali e disumane’. E nessuna concessione neppure sulla richiesta di perizia psichiatrica presentata anche alla luce di una ulteriore circostanza: il 23 marzo scorso Barbieri è stato trasferito nella zona di tutela mentale del carcere di Reggio per un’osservazione psichiatrica. Per il suo difensore, si tratta di una deriva comportamentale con uno spartiacque legato a un incidente di moto del luglio 2016 a Forlì: "Perse il casco con conseguenze cerebrali". "Ma era lucido nel momento del delitto", ha incalzato la procura generale. E anche per la Corte lo era: l’ergastolo dunque vale pure per lui.

