"Confermato per sei mesi il Frecciabianca Ravenna-Roma"

"Ad inizio 2023 sono stato contattato da agenzie viaggi e cittadini preoccupati dal destino del treno Frecciabianca 8851 Ravenna-Roma Termini, via Falconara, l’unico collegamento diretto tra il nostro territorio e la capitale". A dirlo è il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, preoccupato perché "per alcune settimane quel treno è risultato non più acquistabile, scomparso dalla programmazione da marzo". Croatti si è confrontato "con la Direzione Business dell’AV di Trenitalia a cui ho spiegato l’importanza per il nostro territorio di quel collegamento. Mi è stato riferito che il treno era ‘sotto osservazione’ per valutazioni di carattere commerciale finalizzate a garantirne la sostenibilità economica. Dopo alcuni giorni di attesa è stata poi rinnovata la vendibilità del Frecciabianca per i prossimi 6 mesi, con il monitoraggio dell’andamento di mercato del collegamento che però proseguirà anche in futuro".

Una decisione che "per il territorio è molto importante", perché consente "di avere un collegamento diretto da Ravenna alla capitale con la possibilità, per pendolari e turisti, di andare e tornare anche in giornata per motivi che generalmente possono essere di svago, lavoro, studio, motivi sanitari e rapporti con l’amministrazione centrale. Non esiste una vera alternativa. Il percorso via Bologna, effettuato con i Frecciarossa o Italotreno, in assenza della possibilità di programmare con largo anticipo, comportano una spesa molto più alta".