Confermato Rustignoli: "Accelerare i lavori"

Maurizio Rustignoli è stato confermato alla guida della Cooperativa Spiagge, l’organismo che riunisce gli oltre duecento stabilimenti balneari della costa ravennate. Insieme al presidente sono stati nominati vice presidenti Ricky De Zordo, Ivan Turci e Giacomo Rossi. Il consiglio e le commissioni si avvalgono del direttore Riccardo Santoni.

Rustignoli, quanto vi preoccupa lo slittamento di 5 mesi del completamento dei lavori del Parco Marittimo a Marina di Ravenna e a Punta Marina?

"La preoccupazione c’è. La scorsa settimana abbiamo incontrato l’assessore Federica Del Conte perché tutti noi avevamo capito che ci sarebbe stato uno slittamento. Abbiamo detto che non possiamo arrivare a Pasqua senza condizioni di sicurezza e di decoro per le nostre località. Ho trovato l’assessore molto concreto. Verrà chiesto all’impresa che fa i lavori di aumentare, già da questa settimana, l’organico e i mezzi a disposizione del cantiere, in maniera tale di arrivare a Pasqua nel migliore dei modi. Siamo ancora un po’ titubanti ma abbiamo anche stabilito di incontrarci ogni 15 giorni per monitorare assieme la situazione. A fine febbraio ci incontreremo sul cantiere".

Com’è, a oggi, la situazione dei parcheggi compensativi, venendo meno quelli retrodunali?

"Intanto, precisiamo che il tema dei parcheggi è quello che ci preoccupa più di tutti. Il cambio di abitudini avrà un impatto che andrà gestito. A Punta Marina, per quest’anno, verrà utilizzata l’area adiacente il campo sportivo. Lo scambiatore vero e proprio sarà operativo dal 2024 perché vanno fatti degli espropri e, quindi, ci vuole più tempo. A Marina di Ravenna, oltre allo scambiatore, alle altre aree già utilizzate in questi anni e al navetto, noi abbiamo chiesto di utilizzare altre micro aree che possono contribuire a facilitare il parcheggio. Pensiamo a tutta la zona a fianco del Parck Hotel, dove c’è il cocomeraio, per intenderci. C’è il tema della sosta nei motorini, non prevista nel progetto, ma che è fondamentale. L’assessore ha preso l’impegno di verificare la situazione e sono certo che lo farà perché l’ho trovata molto motivata. Il tempo stringe, per arrivare a Pasqua in ordine, poi da maggio il cantiere verrà sospeso".

Parliamo delle mareggiate. Le dune protettive sono l’unico riparo dalla crescente forza del mare o si può fare altro?

"Le dune invernali sono un’ottima protezione. Riteniamo, però, che ai gestori di stabilimenti balneari in zone di forte erosione, debba essere consentito di proteggere i bagni con palancole in vetroresina o metallo. Il piano dell’arenile deve prevedere questa possibilità. Capisco che c’è l’opzione degli stabilimenti su palafitta, ma ciò richiede la demolizione e la ricostruzione dei bagni, con investimenti, temo, non economici sul piano gestionale. Il problema da affrontare è quello di fermare il mare dov’è ora, non farlo avanzare ulteriormente".

Come pensa sia possibile?

"La nostra spiaggia va difesa e occorrono importanti investimenti. Le scogliere vanno adeguate all’attuale altezza del mare, non com’era 20 anni fa. Così come i ripascimenti che richiedono sempre più sabbia".

Lorenzo Tazzari