Confesercenti propone il people mover

La riqualificazione alberghiera e i collegamenti sono al centro delle proposte che Confesercenti Assohotel di Cervia ha presentato all’assessore regionale al turismo.

"Siamo lieti che l’assessora Frisoni abbia accettato l’invito alla nostra iniziativa – afferma la Presidente Assohotel, Giorgia Anastasi. Ecco alcuni capitoli posti all’attenzione dell’assessora: un primo punto su tutti è la necessità di riformare e aggiornare la legge regionale sulla classificazione e la ricettività alberghiera; le abitudini e le necessità degli ospiti sono cambiate e quello che poteva essere richiesto vent’anni fa oggi risulta obsoleto o inutile. Occorre una legge aggiornata, con linee guida che migliorino ancora di più l’offerta turistica".

Per restare in tema, prosegue la presidente Anastasi, "nella nostra Regione sono presenti numerosi ex-alberghi chiusi e in stato di abbandono, oltre a tantissime colonie diventate fatiscenti. È necessario, quindi, fare una valutazione di sistema per la trasformazione di questi immobili, i quali però non devono ’scivolare’ meramente nell’ambito residenziale (oramai sovradimensionato nelle città turistiche), bensì utilizzare volumi e spazi sempre a fini turistici, agevolando il più possibile l’aggregazione fra strutture e favorendo la nascita di servizi e aree parcheggio utili al sistema turistico".

Alla giunta regionale Confesercenti chiede inoltre "l’impegno a rifinanziare la legge che destina contributi a fondo perduto per la riqualificazione alberghiera. Per risolvere l’annosa questione della difficoltà nella ricerca e nel mantenimento del personale, riteniamo necessaria una formazione professionale da realizzare nelle strutture turistico/ricettive, prevedendo un finanziamento ’ad hoc’".

Confesercenti vuole venire incontro anche agli stessi turisti: "riproponiamo di modificare, come programma di giunta regionale, l’orario delle lezioni scolastiche, per far terminare le lezioni in tutte le scuole dell’Emilia Romagna entro la giornata di venerdì, cercando di coinvolgere anche la Regione Lombardia con lo stesso progetto, così da creare un vero e proprio fine settimana, che permetta alle famiglie di organizzare delle vacanze, seppur brevi, anche durante le stagioni autunnali e primaverili".

Ancora più centrale è però il tema dei trasporti: "I prossimi cinque anni devono essere di svolta per i collegamenti di questa parte di costa. La nostra città rimane faticosamente collegata e troppo distante dalle stazioni dell’alta velocità, come Cesena, Forlì e Rimini, così come dagli aeroporti. È sempre più necessario il collegamento intermodale fra gli hub della mobilità".

Confesercenti in proposito lancia una proposta dirompente: "Oggi alcune tecnologie hanno facilitato i collegamenti, a partire da quella del ’people mover’ realizzato ad esempio a Bologna".

Assohotel, da alcuni anni, ha avanzato la proposta, "totalmente a carico dei privati", di un’infrastruttura che colleghi, in modo ortogonale, l’asse della ferrovia Rimini/Ravenna con la stazione di Cesena, passando per la nuova area dell’ospedale, che verrà realizzato nei prossimi anni.

"Detto questo – conclude la presidente Anastasi – nell’augurare un buon lavoro alla nuova giunta, auspichiamo che ascolti e prenda in considerazione le nostre richieste e osservazioni, poiché è nell’interesse di tutti, pubblico e privato, migliorare il turismo nella nostra Regione e renderla ancora più attrattiva per i visitatori italiani e stranieri".

Ilaria Bedeschi