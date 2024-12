"Confidiamo nelle ultime ore"

"Per ora siamo pieni al 70% ma confidiamo, come lo scorso anno, di riempire tutto per Capodanno anche se – spiega Annalisa Pittalis dell’hotel Santiago – siamo reduci da un dicembre assolutamente negativo e da un Natale andato malino". Non c’è euforia a Milano Marittima in questo fine anno che forse farà il tutto esaurito ma non basta. "L’autunno – spiega Pittalis – è andato davvero male e non so se l’anno prossimo terrò aperto. Del resto abbiamo anche abbassato le tariffe del 10-20%. Soffriamo anche della mancata programmazione in anticipo degli eventi di fine anno e poi Milano Marittima resta in secondo piano. Ad oggi Cervia resta la ‘regina’ sul fronte degli eventi".