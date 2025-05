Confindustria Romagna: "Rigassificatore, rifiuti e porto: le nostre idee"

Sicurezza del territorio, infrastrutture, gestione dei rifiuti e tanto altro. Confindustria Romagna ha inviato a candidati e candidate sindaco un documento con quelle che considera le sue priorità.

Cura del territorio e prevenzione rischi

Occorre invertire il rapporto tra prevenzione e gestione dell’emergenza con regole e procedure che permettano di agire più efficacemente in termini di valutazione di rischi, opportunità, tempi e costi. Vanno velocizzati i tempi di apertura dei cantieri e collaudo delle opere.

Infrastrutture

La dotazione infrastrutturale incide sulle scelte di insediamento di nuove attività produttive e delle persone (residenti, lavoratori, turisti). Secondo lo studio commissionato dagli industriali alla fondazione ITL – Istituto Trasporti e Logistica, le carenze del sistema ferroviario spiegano, in parte, perché il trasporto su gomma sia preponderante nella mobilità. In una visione complessiva dell’assetto infrastrutturale, riteniamo strategico un corridoio Adriatico di Alta Velocita/Alta Capacità che attraversi la Romagna rendendola baricentrica rispetto all’Italia intera a vantaggio di aziende e cittadini e porto.

Porto

Non è ancora completamente percepito come vero porto regionale. Il progetto Hub Portuale - con approfondimento dei fondali, adeguamento e rifacimento delle banchine, nuove aree per la logistica - darà nuovo slancio al porto quale principale piattaforma logistica strategica per la Romagna e la Regione (e per l’intero paese). Occorrono interventi per potenziare le infrastrutture ferroviarie e stradali.

Zona Logistica Semplificata

Deve diventare pienamente operativa a vantaggio delle imprese insediate che potranno beneficiare di semplificazioni amministrative ed agevolazioni nonché del porto stesso. La nuova Stazione marittima impone di riqualificare la rete viaria per gestire il cospicuo incremento del traffico passeggeri da/per Porto Corsini e di impostare/progettare nuove e importanti collaborazioni con gli aeroporti. Occorre potenziare Dogana, Guardia di Finanza e Servizio Sanitario sia in termini di personale che strumenti in dotazione.

Aeroporti

Negli ultimi anni la Romagna ha assistito al rilancio del settore con società private impegnate con importanti investimenti negli scali di Rimini e Forlì: lo scalo bolognese pertanto non è più l’unico per servire il territorio. Ravenna, tuttavia, è chiamata a migliorare in modo sensibile le connessioni con questi scali al fine di agevolare il transito di turisti, passeggeri e merci.

Università

È necessario proseguire l’ interazione tra mondo del lavoro e università per individuare percorsi sempre più aderenti alle esigenze del territorio.

Tariffa smaltimento rifiuti

Ci sono stati aumenti fin troppo importanti, tenendo conto del fatto che i rifiuti prodotti dalle aziende sono, quasi totalmente, rifiuti speciali conferiti in maniera autonoma (a proprie spese) presso aziende specializzate, senza gravare sul servizio pubblico. Sarebbe importante tener conto di questi fattori nella determinazione delle tariffe, avendo il coraggio di effettuare scelte importanti e premianti.

Rigassificatore

Imprese e cittadini non hanno ricevuto vantaggi specifici da questa opera. L’amministrazione perori a livello nazionale la richiesta di agevolazioni per il territorio che sopporta l’onere di tale operazione.