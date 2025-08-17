’Confini d’acqua dolce e poesia’. Le foto di Corelli protagoniste

La cornice del Parco del Delta del Po – tra Sant’Alberto, il fiume Reno e le valli di Comacchio, è ricco di fascino. Contesto adatto per ospitare domani alle 18.30 l’evento “Confini d’acqua dolce e di poesia”. Un percorso poetico-naturalistico con partenza dalla Casa Museo Olindo Guerrini e arrivo nelle valli di Travasoni, dove saranno presentate tre nuove fotografie di Giampiero Corelli. Seguirà una cena tipica nelle valli. Le foto fanno parte della mostra a cielo aperto “Sant’Alberto: il paese dei poeti. Un legame d’acqua e di rime da Dante a Lord Byron, da Giovanni Pascoli a Olindo Guerrini e Francesco Talanti”. Si tratta di 19 gigantografie che si snodano lungo la via principale del paese, fino e oltre al traghetto sul Reno, ispirate all’atmosfera santalbertese, di cui Corelli è figlio. A queste, si aggiungono le tre nuove opere nelle valli di Travasoni (via Rotta Martinella 1, Anita), che saranno presentate nel corso dell’evento.

Il percorso della serata: la partenza è alle 18.30 dalla Casa Museo Olindo Guerrini, poi si proseguirà verso la Casa Pascoli – che aprirà in via straordinaria – e si passerà dalla Pro Loco di Sant’Alberto e al campo Errani, dove sono presenti alcune fotografie della mostra. Ad ogni tappa ci saranno letture di Dante, Lord Byron, Giovanni Pascoli, Olindo Guerrini e Francesco Talanti, in collaborazione con l’associazione Amici di Olindo Guerrini.

I narratori per l’occasione saranno Giuseppe Borghesi, Rendo Fanti, Walter Taroni e Carla Amadori. Al termine delle letture si salirà sul traghetto di Sant’Alberto arrivando all’azienda Travasoni, dove ci sarà la presentazione delle nuove opere, e poi un intervento musicale di Valentina Rambelli (voce) e Vincenzo Fabbri (tastiere). Dopo il concerto, si potrà cenare all’azienda Travasoni con paella e brodetto di pesce, in collaborazione con Slow Food Ferrara ‘Terre e Sabbie’ e Mauro Zanarini. I vini sono offerti dalla casa vinicola di Enrico Gambi. Info utili Per la cena, la prenotazione è obbligatoria al numero 333/8393401.

Per l’occasione, grazie a Florian e Orlando ‘Biffi’ Rambelli, il traghetto di Sant’Alberto garantirà il ritorno a chi resterà per cena. Il costo della cena è di 30 euro a persona, è incluso nel prezzo anche un libretto poetico-visivo a cura di Danilo Montanari Editore.