"Confronto con le associazioni. Ma i varchi verranno accesi"

I varchi di accesso alla zona pedonale di via Matteotti e piazza Baracca verranno accesi. Non torna sui propri passi l’Amministrazione comunale di Lugo che ha deciso di procedere comunque con la sperimentazione che vede appunto l’accensione dei varchi a partire dalle 19.30 del venerdì sera e fino alla mezzanotte della domenica, non appena il software sarà operativo. La zona è pedonale, con gli orari sopracitati sin da ottobre del 2022, così come è pedonale piazza Trisi, tra corso Garibaldi e via Baracca, la stessa via Baracca tra piazza Trisi e via Codazzi, poi largo Baruzzi, piazza Martiri, largo della Repubblica e piazza Mazzini, eccetto il mercoledì per il mercato con accesso per carico e scarico merci 6.30-10 e 15-16.30. A sollevare critiche sono stati nei giorni scorsi i direttori di Confcommercio e Confesercenti che si sono detti preoccupati delle ricadute che potrebbe avere sulla viabilità della zona.

"Abbiamo avuto un incontro con le associazioni di categoria su varie questioni – ricorda la sindaca, Elena Zannoni – e abbiamo parlato anche di questo progetto. Vorrei ricordare che si tratta di una questione che è in piedi da due anni ed è stata pensata per rendere la piazza sempre più vivibile alle famiglie". A mettere sull’attenti le associazioni di categoria è la prossima attivazione dei varchi elettronici che vigileranno, con relative telecamere, sugli accessi alla zona interdetta alle auto. Per rispettare il divieto di transito – è la preoccupazione delle associazioni di categoria – si dovrà "far transitare i veicoli diretti alla via Magnapassi, quella della posta centrale di Lugo, da una via Manfredi raggiungibile solo dallo strettissimo vicolo Savonarola a lato della Collegiata, per accedere al quale si deve provenire a sua volta da tortuosi percorsi obbligati sconosciuti anche a molti lughesi; per non parlare dell’accesso al parcheggio della centrale piazza Garibaldi, possibile a quel punto solo provenendo dalla via Acquacalda". "Si tratta di una sperimentazione – rassicura la sindaca – e vogliamo portarla avanti così come era stata pensata. Poi, con i dati alla mano, siamo disponibili a parlarne, discuterne e, nel caso, rivedere il progetto. Non sempre la pedonalizzazione di un’area è antitetica al commercio. Si vuole creare un ambiente sicuro per le famiglie, spesso quelle giovani che girano con passeggini, ma anche per i bambini che possano girare in piena sicurezza". La raccomandazione, da parte delle associazioni di categoria, è che non si pensi, almeno, di estendere la pedonalizzazione anche ai giorni feriali.

Matteo Bondi