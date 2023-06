Connubio fra arte orafa e ceramica

La medaglia e il diploma quale ‘Faentino lontano’, nel giugno del 1986 andarono a Stefano Verità (che nella foto li sta ricevendo dalle mani del sindaco Giorgio Boscherini).

In quell’anno ‘Faentino sotto la Torre’ fu designato il ceramista Carlo Zauli. Stefano Verità era presidente degli orafi di Valenza. Allievo dell’orafo faentino Neo Massari, Verità lasciò ben presto Faenza per stabilirsi in Veneto dove avviò un affermato laboratorio per la realizzazione di gioielli in oro. Fu anche promotore di una innovativa forma di collaborazione artistica fra arte orafa e arte ceramica.

A cura di Carlo Raggi