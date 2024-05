Conoscere i cimiteri monumentali. Le iniziative all’Osservanza

L’Osservanza di Faenza partecipa alla Settimana dei Cimiteri storico-monumentali. Dal 24 maggio al 2 giugno ha preso il via la Settimana dei cimiteri storico-monumentali, iniziativa promossa dall’Asce -Association of significant cemeteries in Europe, l’associazione dei cimiteri storico-monumentali in Europa, per riconoscere i cimiteri monumentali quali importanti elementi del patrimonio culturale europeo per storia, arte e architettura, al fine di tutelarli, valorizzarli e migliorarne la gestione.

"Durante questa settimana – si legge nella nota – , in tutta Europa, i partner dell’associazione organizzano eventi e attività per portare a conoscere i cimiteri storici e offrire una diversa prospettiva ai visitatori attraverso mostre, concerti, visite guidate e seminari. I cimiteri contemplano vere e proprie zone monumentali, molti dei quali con interventi artistici anche di rilievo che, nel corso degli anni, sono al centro di numerose iniziative culturali. Questi luoghi sono spesso veri e proprio musei a cielo aperto, microcosmi della storia delle città, , opera di grandi architetti e spesso concentrazioni della scultura del XIX e primo XX secolo".

Il tema dell’iniziativa nel 2024 è la sostenibilità ambientale e la lotta contro il cambiamento climatico.

Il Comune di Faenza, per quanto riguarda il cimitero dell’Osservanza, propone una visita guidata gratuita, in collaborazione con la Pro Loco Faenza APS. Sabato 1 giugno, alle ore 16, Sandro Bassi, guida turistica certificata, accompagnerà i visitatori alla scoperta di alcuni angoli del cimitero dell’Osservanza risorti dopo la drammatica alluvione dello scorso anno. Info e prenotazioni: info@prolocofaenza.it - tel. 0546 25231.