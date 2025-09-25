Conoscere il Canile intercomunale. Sabato 27 l’open day dalle 15

Si terrà il 27 settembre un open day, in programma dalle 15 alle 18.30, presso la sede di via Plicca 2/a, del Canile intercomunale di Faenza per conoscere da vicino questa realtà che offre i suoi servizi a tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione di volontariato Fa.un.a. (Faenza Unita per gli Animali), offrirà l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del canile, incontrare gli operatori e i volontari, oltre che trascorrere un pomeriggio di scoperta e condivisione.

L’Open Day si inserisce in un percorso di crescita della struttura, che a poco più di un anno dall’avvio della gestione da parte dell’Unione della Romagna Faentina ha già raggiunto risultati significativi: 60 cani adottati e altri dieci prossimi a trovare una nuova famiglia.

"Un traguardo importante – si legge nella nota –, reso possibile dal costante lavoro degli operatori e educatori, insieme al prezioso contributo dei volontari e degli educatori dell’associazione Fa.un.a.".

Continua la nota: "Particolare attenzione è stata dedicata agli animali con un passato difficile o con fragilità comportamentali: grazie a percorsi rieducativi mirati, anche molti cani inizialmente di difficile collocazione hanno trovato stabilità e una felice adozione. Fondamentale anche il ruolo della comunicazione: la pagina Facebook del Canile Intercomunale di Faenza, aggiornata quotidianamente con informazioni sulle attività e con le presentazioni dei cani ospitati, ha contribuito ad accrescere l’interesse verso le adozioni, che oggi coinvolgono cittadini non solo del territorio dell’Unione ma anche di altre regioni".

L’Open Day del 27 settembre rappresenta quindi un momento di incontro con la cittadinanza, utile per far conoscere le modalità di adozione e per avvicinare le persone alla realtà quotidiana del canile, in un’ottica di trasparenza, sensibilizzazione e sostegno al benessere animale.