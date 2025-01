Conoscere la Borsa verso il gran finale

L’Università di Ferrara e l’Ipc Manfredi-Itc Tanari di Bologna, istituto di Istruzione superiore di Bologna, sono i protagonisti di ‘Conoscere la Borsa’, progetto promosso dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e delle Banche Territoriali cui aderiscono anche La Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il progetto prevede che le squadre di studenti iscritti abbiano un portafoglio virtuale da investire sulle principali borse europee ed i risultati dei loro investimenti, in base alle quotazioni reali, determinino la classifica delle squadre: esistono in particolare una graduatoria nazionale ed una per istituto bancario di riferimento e a dieci giorni dalla conclusione del 24 gennaio proprio l’Università di Ferrara e l’Istituto Manfredi-Tanari di Bologna si stanno giocando l’accesso alla finale nazionale che si svolgerà a Volterra (Firenze) dall’1 al 3 aprile.

Nel dettaglio la squadra ‘Garganelli Boys’ dell’Università di Ferrara, composta da due studenti, è attualmente al comando con un punteggio di 6,2419 (ed è al 73° posto nazionale), mentre leggermente staccati ci sono i cinque studenti della Società Vincente del Tanari-Manfredi, con punteggio 6,0103 (84° posto nazionale).

Gli studenti iscritti a ‘Conoscere la Borsa’ sono circa 100 mila in Europa, principalmente in Francia, Germania e Austria, tremila dei quali in Italia, organizzati da Banche e Fondazioni che, come La Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, promuovono e sostengono il progetto.