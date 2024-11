"Conquistai le stelle Michelin investendo di più nel servizio"

Alberto Faccani, l’unico due stelle Michelin della Romagna con il suo ristorante ‘Magnolia’ che da Cesenatico si è trasferito nell’aprile 2022 sulle colline di Longiano, a Villa Margherita, sempre in provincia di Forlì-Cesena, è un esempio di chef ravennate che ha investito fuori provincia. Sempre a Cesenatico, nel marzo 2023, ha aperto un secondo locale ‘Veranda’ – nell’ex storico pub ‘Re Leone’ – dove propone una cucina contemporanea di mare in cui le materie prime sono protagoniste, con poca trasformazione.

Faccani, l’edizione numero 70 della Guida Michelin le ha confermato le due stelle Michelin. È soddisfatto?

"Sì, è un premio per la costanza, la passione e la dedizione che mettiamo nel lavoro di tutti i giorni".

Ma Ravenna, la sua città di origine, è ancora a bocca asciutta. Cosa ne pensa?

"Quando ero un ragazzino, negli anni 80, mi ricordo dell’avventura del lussuoso ristorante Brini che aveva grandi ambizioni ma che finì poco dopo. C’è chi parlò di un ristorante carico di eccessi per una città di provincia che provava diffidenza verso cose diverse. Detto questo, la cucina di un certo livello si può fare in qualsiasi posto ma è costoso. So che qualcuno ora sta investendo in tale direzione, prima o poi verrà premiato".

Crede che possa valere la pena investire su Ravenna?

"Sì. Anche se la città è caratterizzata da un turismo mordi e fuggi, veloce, ospita numerosi eventi di prestigio come il Ravenna Festival e ha le carte in regola. Bisogna però tener conto che non è un momento facile".

Può spiegarsi meglio: la ristorazione è in crisi?

"No, tutt’altro. Ma i ristoranti sono un po’ vuoti perché i consumi sono in forte calo, a causa dell’inflazione che ha portato a prestare maggiore attenzione alle spese e quindi a tagliare qualche cena al ristorante".

Esiste il turismo legato alle stelle Michelin?

"Per fortuna, resiste…".

Cosa l’ha spinta a spostarsi a Cesenatico nel 2003 per aprire ‘Magnolia’?

"Al di là di questioni sentimentali, una maggiore affinità verso quel tratto di riviera, più abituata certamente a un turismo stagionale. Le cose però sono un po’ cambiate in questi vent’anni, si vive bene di turismo da maggio a novembre e poi si soffre. Anche per questo, sentendomi un po’ ‘stretto’ in viale Trento (dove va segnalato che il nuovo ristorante Ancòra ha ottenuto la prima stella Michelin, ndr), ho deciso di trasferire ‘Magnolia’ a Longiano".

Come sta andando la nuova esperienza in collina?

"Ho perso un 20% di clientela che veniva da Bologna e dall’Emilia, ma ho guadagnato un 30% in più di turisti stranieri che apprezzano l’entroterra e il nostro relais con le camere".

Nel 2005, a due anni dall’apertura, ha ottenuto la prima stella Michelin. Nel 2017, la seconda. Cosa è stato più difficile?

"Ero ambizioso, mi ero formato in ristoranti importanti, la prima stella è stato il coronamento di un sogno e di un percorso lungo e dispendioso a livello economico. Per la seconda stella, è stato necessario investire ancora di più nel servizio. Per la terza ci vorrebbe la perfezione in tutto. Ma guardando al futuro, vogliamo vivere con un po’ di leggerezza, senza essere sempre sotto esame".

Cosa suggerirebbe a un giovane chef?

"Di credere nel proprio progetto, senza pensare troppo alla stella Michelin, che è solo promozione, prima di tutto vengono sempre i clienti. Raccontare il territorio, ricercare un’identità, è fondamentale".

A Ravenna le viene in mente un nome ‘papabile’ per la stella Michelin?

"Lo chef Mattia Borroni che ha sempre lavorato bene".

Roberta Bezzi