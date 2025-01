Consar schiacciasassi Battuta anche Prata

Consar Ravenna 3 Prata di Pordenone 1 (33-31, 25-20, 25-27, 25-21)

CONSAR RAVENNA: Tallone 22, Copelli 5, Guzzo 23, Feri 12, Canella 8, Russo 2; Goi (L1); Ekstrand, Selleri; ne: Bertoncello, Grottoli, Pascucci (L2). All. Valentini.

PRATA: Terpin 14, Agrusti 6, Gamba 29, Ernastowicz 11, Katalan 5, Alberini 2; Benedicenti (L1); Scopelliti, Meneghel; ne: Sist, Guerriero, Truocchio, Bomben, Aiello (L2). All. Fanuli.

Arbitri: Marconi e Scotti.

Note – Durata set 40’, 27’, 36’, 34’ per un totale di 2h 17’. Ravenna: bs 20, bv 8, muri 8, errori 12; Prata: bs 18, bv 4, muri 11, errori 18. Spettatori 1.800. Amm. Di Pietro.

Salutate la capolista. La Consar vince l’ottava gara consecutiva, supera Prata nello scontro diretto di ieri sera in un Pala de André gremito dopo quasi 2 ore e mezza e, per una notte, resta in vetta da sola in attesa di Brescia-Siena di oggi pomeriggio. Russo in regia, Guzzo a martellare e Tallone (mvp) a fare pentole e coperchi, ecco i migliori. Al fischio d’inizio le notizie non sono buone per i padroni di casa. Nel roster giallorosso manca infatti Zlatanov, titolare e protagonista delle ultime vittorie, costretto al forfait per infortunio. Al suo posto gioca Feri. Nello starting six c’è regolarmente Guzzo, che però è reduce da una settimana senza allenamenti per via dell’influenza. Più del servizio, sono i muri e gli errori a caratterizzare l’approccio delle due squadre. La contesa entra nel vivo sul 14-12, col break ospite di 4 punti (14-16). L’opposto mancino Gamba comincia a macinare punti in attacco, e la Consar va in difficoltà (17-20). È il turno al servizio di Canella ribaltare la situazione (22-20), grazie anche al muro di Tallone su Gamba. Le emozioni non finiscono. Prata torna avanti 23-22, si guadagna 6 set ball, ma non fa i conti col cuore giallorosso e con un Guzzo stellare che chiude a muro per il 33-31, al 3° set ball, dopo 40’.

Si alza il livello della contesa e la Consar gioca che è un piacere (14-10). La ricezione aiuta un Russo in serata di vena. Guzzo e Feri ne approfittano per ‘gonfiare’ i rispettivi score. I ravennati hanno un passaggio a vuoto (da 18-14 a 20-20), ma nulla frena il treno giallorosso che – senza nemmeno un errore di gioco – chiude di nuovo con Guzzo (25-20). La Consar comincia a testa bassa il 3° set (6-3). Sul 10-5 gli ospiti alzano il muro e pareggiano a quota 12. Ravenna torna avanti 17-14, ma commette anche troppi errori (4) che agevolano il 18-19 ospite. Feri si inventa un gioco di prestigio per il 23-22.

La Consar spreca 2 match ball (24-23 e 25-24), e Prata riapre la contesa (25-27). Il 4° set si gioca sul filo dell’equilibrio. Sul 20-20 ci pensa Guzzo in battuta a scavare il solco decisivo con 2 ace consecutivi nonostante la ricezione a 4 di Prata. Finisce 25-21 sull’errore di Gamba al servizio.

Roberto Romin