Consegna gratuita prodotto anti zanzare

Gli allagamenti sul territorio, a seguito degli eventi alluvionali del 16 maggio e giorni successivi, hanno determinato un notevole aumento di zanzare. Il Comune di Massa Lombarda e l’Unione Bassa Romagna hanno previsto la distribuzione gratuita del prodotto da impiegare per il controllo delle larve e delle pupe delle zanzare nelle caditoie di raccolta delle acque piovane in aree private. A Massa Lombarda la distribuzione avverrà oggi dalle 9 alle 12 al parcheggio ex bocciodromo di via Dini e Salvalai 34; a Fruges dalle 8.30 alle 11 in piazza 8 Marzo.