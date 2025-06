Consegnate le targhe agli operatori portuali

Ieri presso la Capitaneria di Porto, Elio Ruggeri, executive director Lng di Snam, ha consegnato le targhe di ringraziamento alle realtà portuali che hanno contribuito alla realizzazione del rigassificatore al largo della costa ravennate. Il riconoscimento è stato assegnato all’Autorità Marittima, ai Piloti del Porto, al Gruppo Ormeggiatori e ai rimorchiatori della società Sers. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici della Guardia Costiera e dei servizi tecnico-nautici. L’infrastruttura è stata completata grazie alla collaborazione di istituzioni e operatori locali e ha richiesto l’impiego di centinaia di persone e numerosi mezzi navali, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Ravenna. "Per la realizzazione delle opere di Snam, il contributo attivo delle istituzioni, delle associazioni e degli operatori industriali è un valore aggiunto e un principio imprescindibile nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dei territori che ne ospitano le infrastrutture", ha sottolineato Ruggeri. La nave BW Singapore, costruita nel 2015 e acquistata da Snam nel 2022 in risposta alla crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina, è ormeggiata al largo di Ravenna dal 28 febbraio e ha ricevuto il primo carico commerciale l’11 giugno. L’impianto ha una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi annui e "contribuisce in modo strategico alla sicurezza energetica del Paese", ha aggiunto Ruggeri.

