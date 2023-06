In merito alla lettera del titolare del locale di Marina di Ravenna privo di contenitori per la raccolta differenziata, Hera desidera innanzitutto precisare che la raccolta dei sacchi neri accumulati di fronte all’attività è stata effettuata sabato scorso, giorno della pubblicazione della lettera.

I ritardi nella consegna dei contenitori, come precisato anche nella lettera, sono stati dovuti principalmente alla mancanza di una posizione Tari, gestita dall’amministrazione comunale e indispensabile per attivare i servizi ambientali, da parte dell’attività: una volta chiarita la questione personalmente presso la sede Hera il 31 maggio, giovedì scorso sono stati consegnati i contenitori per la raccolta differenziata, non accettati dal cliente perché privi di serratura, esigenza peraltro non precisata al momento della richiesta ma soprattutto non prevista (salvo casi specifici concordati con l’Amministrazione) dal tipo di raccolta attiva a Marina di Ravenna.

La consegna dei contenitori con serratura richiesti è stata effettuata lunedì 19 giugno.

Hera ricorda infine i canali di contatto (per le imprese il numero verde 800-999 700, numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Ufficio stampa di Hera