10 ott 2025
ILARIA BEDESCHI
Consegnato al Papa il sale locale. Il Pontefice ha apprezzato il dono

Il sale di Cervia è giunto a Roma ed è stato consegnato ufficialmente al Pontefice mercoledì mattina in piazza San Pietro in occasione dell’udienza generale. Consegnata dai salinari al sindaco in occasione di "Sapore di Sale", durante la rievocazione dell’antica Rimessa di settembre, la panira con l’oro bianco raccolto nella salina Camillone ha viaggiato simbolicamente da Cervia a Roma attraverso borghi e colline con i pellegrini del Cammino del Sale. Il Santo Padre ha ringraziato la delegazione cervese, rappresentata dall’assessore Gabriele Armuzzi, apprezzando il dono. La consegna del sale alla mensa papale è una tradizione di Cervia: avveniva in passato quando la città omaggiava il pontefice del sale migliore e del primo salfiore, il "fior fiore" del sale. Iniziata quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione si fermò nel 1870, in seguito agli eventi della breccia di Porta Pia, che interruppero i rapporti diplomatici tra il Vaticano e l’allora giovane Regno d’Italia. Il cardinale Pietro Barbo aveva pensato di inviare il salfiore a papa Eugenio IV per ringraziarlo della nomina a vescovo di Cervia. La tradizione riprese nel 2003.

i.b.

