In una sala Kiss gremita di persone, il Circolo di Fiori di Faenza ha consegnato il Leon d’Oro a Mario Gurioli, riconoscimento assegnato a personaggi faentini che si sono distinti in ambito culturale, sportivo e sociale. La cornice non poteva essere differente, visto che Gurioli professore, attore e studioso della tradizione romagnola è un personaggio molto conosciuto. Laureato in Lettere Classiche all’Università di Bologna, ha insegnato per quarant’anni materie letterarie nella scuola media soprattutto all’istituto Strocchi di Faenza, rinominato Giancarlo Cerini, dove è stato anche vice preside, e attualmente recita nella Filodrammatica Bertón (di cui è presidente) e collabora con Libera Università per Adulti e Università Aperta. Insieme a sua moglie, Giuliana Pisotti, dal 2015 è autore dell’agenda romagnola, che fa scorrere l’anno sia in italiano che in dialetto. Il Leon d’Oro gli è stato consegnato da Pasquale Di Camillo, presidente del circolo, e dal sindaco Massimo Isola. Sono stati anche consegnati i premi del 27esimo concorso nazionale di pittura dedicato al pittore Giovanni Romagnoli, al quale hanno partecipato 74 persone. Al primo posto si è classificata Rosanna Casagrande con ‘Amore malato’, seguita da Bruno Retini con ‘Almond tree nonostante’ e da Elio Roberti con ‘Fiori’. Il premio del pubblico è andato a Susy Belluno. Il neodiplomato Lennart Jacobs, studente del Liceo Ballardini, si è aggiudicato il 46esimo premio Ceramica Sport.

l.d.f.