Consegnato il premio Teodorico . A vincerlo tre coop di braccianti

"Un riconoscimento, quello di questa edizione, che va ai cooperatori e alle cooperatrici delle Cooperative bracciantili di Ravenna ma simbolicamente a tutte quelle imprese che grazie al loro senso civico, al loro senso di responsabilità e di sacrificio, hanno saputo esprimere in maniera forte il ruolo sociale dell’impresa, il senso etico e lo spirito di vicinanza ad una comunità ferita dai tragici eventi alluvionali di maggio. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato con impegno nell’affrontare le conseguenze dell’alluvione e che sono e rimarranno un esempio virtuoso per la nostra comunità ed in particolare per i nostri giovani". Con queste parole il presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti, ha consegnato, alla presenza delle autorità, degli amministratori locali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, i riconoscimenti della XI edizione del “Premio Teodorico”, appuntamento promosso dall’ente di viale Farini che celebra chi ha saputo dimostrare impegno personale, etica imprenditoriale, e solidarietà, e che quest’anno è andato a C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr., Agrisfera Soc. Coop. Agr. P.A. e CAB Massari S.C. per il senso civico e lo straordinario spirito di solidarietà con cui hanno affrontato le catastrofiche alluvioni di maggio, mobilitando risorse ed energie per sostenere le comunità e acconsentendo a tagliare gli argini sulle proprie coltivazioni al fine di salvare le aree abitate, nonostante gli ingenti danni subiti.

"L’assegnazione del Premio Teodorico ai cooperatori e alle cooperatrici delle Cooperative bracciantili di Ravenna per l’impegno profuso nei drammatici giorni dell’alluvione ci racconta di quanto la nostra sia una comunità coesa, forte e unita, dichiara il presidente della Provincia Michele de Pascale. Il Consiglio di Presidenza di Legacoop Romagna esprime la sua profonda gratitudine alla Camera di Commercio per aver conferito alle Cooperative Agricole Braccianti il prestigioso Premio Teodorico.