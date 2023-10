Conselice, 60mila euro dai Lions per il nuovo centro civico di piazza Foresti

Sessantamila euro dal ‘Multidistretto Lions 108 Italy’ per il nuovo centro civico di piazza Foresti a Conselice. I Lions, grazie a una campagna di raccolta fondi nazionale per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione, ha scelto di dare il proprio contributo per la realizzazione dell’impianto di diffusione sonora e videoproiezione.

"Questo importante contributo è necessario per dare avvio alle attività culturali e per l’apertura della stagione teatrale già programmata, che ora non possono trovare spazio negli ambienti a oggi inagibili" ha sottolineato la sindaca Paola Pula.

Il progetto del nuovo centro civico, nei locali dell’ex Coop, è il fulcro della strategia di rigenerazione urbana di Conselice nata dall’idea di dotarsi di un locale aggregativo nel luogo maggiormente significativo e rappresentativo della comunità stessa, piazza Foresti, che si configura come motore del processo di rigenerazione sociale e culturale della comunità di Conselice.

La struttura sarà in grado di ospitare spettacoli teatrali, musicali, mostre, cinema ed eventi culturali restituendo alla cittadinanza quella parte di socialità e offerta culturale che è venuta meno a seguito dell’alluvione.

Conselice aveva partecipato al bando di rigenerazione urbana 2018 della Regione Emilia Romagna con un progetto da 1.390.000 euro complessivi, di cui 924mila a valere sui finanziamenti del bando e 466mila di fondi propri comunali: con i fondi si è proceduto all’acquisto dell’immobile, la sua riqualificazione e la ricucitura delle aree esterne con interventi improntati alla sostenibilità ambientale, al miglioramento sismico, alla sicurezza e all’efficienza energetica.