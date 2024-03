Conselice: approvato il progetto esecutivo per il nuovo impianto di raffrescamento della mensa scolastica La giunta del Comune di Conselice ha approvato il progetto per un nuovo impianto di raffrescamento alla scuola "Felice Foresti", finanziato dal Pnrr e Next Generation Eu. L'intervento comprende anche l'ammodernamento degli infissi e l'acquisto di nuovi tavoli per la mensa.