Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaConselice, arriva il mercato contadino
2 ott 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Conselice, arriva il mercato contadino

Conselice, arriva il mercato contadino

Gli imprenditori agricoli interessati possono fare domanda.

Un mercato in una foto di repertorio

Un mercato in una foto di repertorio

Nasce in via sperimentale anche a Conselice il mercato contadino, che si terrà nell’area pedonale di piazza Foresti per tutto l’anno il martedì mattina. Il Comune metterà a disposizione degli imprenditori 11 postazioni da 4 x 4 metri, utilizzabili anche a rotazione in relazione alla stagionalità dei prodotti disponibili, e con possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto adiacente, in modo da garantire il mantenimento della catena del freddo.

Oltre alla vendita diretta dei prodotti, i titolari delle postazioni potranno svolgere attività complementari di tipo culturali, didattico e dimostrativo (ad esempio la degustazione di prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali e artigianali del territorio regionale.

Gli imprenditori agricoli interessati a partecipare possono fare domanda compilando il modulo di adesione disponibile al link https://www.labassaromagna.it/Documenti-e-dati/Documenti-in-pubblicazione/Domanda-adesione-Mercato-del-Contadino-Conselice entro il 24 ottobre 2025, e inviando il modulo alla Pec dell’Unione pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it .

L’adesione comporta come costo il versamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico, che però sarà gratuito fino al 31 dicembre 2026. L’orario invernale sarà dalle 9.30 alle 12.30; quello estivo dalle 8.30 alle 11.30. Al mercato contadino si possono acquistare prodotti del territorio direttamente dai produttori provenienti esclusivamente da aziende locali, nel pieno rispetto della filosofia ’a Km 0’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata