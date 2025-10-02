Conselice, arriva il mercato contadino

Nasce in via sperimentale anche a Conselice il mercato contadino, che si terrà nell’area pedonale di piazza Foresti per tutto l’anno il martedì mattina. Il Comune metterà a disposizione degli imprenditori 11 postazioni da 4 x 4 metri, utilizzabili anche a rotazione in relazione alla stagionalità dei prodotti disponibili, e con possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto adiacente, in modo da garantire il mantenimento della catena del freddo.
Oltre alla vendita diretta dei prodotti, i titolari delle postazioni potranno svolgere attività complementari di tipo culturali, didattico e dimostrativo (ad esempio la degustazione di prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali e artigianali del territorio regionale.
Gli imprenditori agricoli interessati a partecipare possono fare domanda compilando il modulo di adesione disponibile al link https://www.labassaromagna.it/Documenti-e-dati/Documenti-in-pubblicazione/Domanda-adesione-Mercato-del-Contadino-Conselice entro il 24 ottobre 2025, e inviando il modulo alla Pec dell’Unione pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it .
L’adesione comporta come costo il versamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico, che però sarà gratuito fino al 31 dicembre 2026. L’orario invernale sarà dalle 9.30 alle 12.30; quello estivo dalle 8.30 alle 11.30. Al mercato contadino si possono acquistare prodotti del territorio direttamente dai produttori provenienti esclusivamente da aziende locali, nel pieno rispetto della filosofia ’a Km 0’.