Conselice: asfaltature per ripristinare le strade danneggiate dall’alluvione

A inizio giugno partiranno lavori di manutenzione straordinaria di strade colpite dall’alluvione di maggio 2023 nella zona Lombardina e vie dei fiumi di Conselice. Si tratta di un intervento di circa 645mila euro, direttamente gestiti dal Comune, che interesserà il manto stradale di 4 km di strade comunali, per un totale di 29mila metri quadrati, e dei marciapiedi esistenti. Le strade interessate sono le vie Lamone, Po, Tevere, Senio, Santerno, Venezia, Paolo Fabbri, Amendola, Gobetti, Marconi, Risorgimento, Zoppa e vicolo del Consorzio.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Igt Torri Srl di Mercato Saraceno (Fc) e dureranno circa 60 giorni. "I disagi alla viabilità – si legge nella nota – saranno contenuti attraverso l’istituzione di sensi unici alternati temporanei. L’intervento è finanziato interamente da fondi Pnrr (misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico).

Dopo l’alluvione del 2023, molte strade del Comune di Conselice hanno subito sgretolamenti e fessurazioni del manto d’usura a causa del passaggio dell’acqua e delle successive attività di pulizia dai detriti e sedimenti. A seguito della ricognizione post alluvione, il Comune di Conselice ha chiesto danni sulla viabilità pubblica per un importo complessivo di 3.663.000 euro, suddivisi in sei zone residenziali: zona centro e Frascata, zona est di Conselice, zona forese, zona nord, zona sud e zona ovest (quella attualmente interessata dai lavori).

Con ordinanza commissariale sono stati riconosciuti al Comune di Conselice la totalità degli interventi, oltre ai 2 milioni di euro previsti per via Predola riconosciuti dall’ordinanza commissariale 13/2024. Tali lavori sono stati affidati alla società Consap Spa, società individuata dal Ministero, mentre per via Predola sono affidati a Sogesid. È inoltre in fase di approvazione il progetto per l’asfaltatura di strade comunali a Lavezzola e San Patrizio per il 2025.