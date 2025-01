Conselice, aumenta l’Imu di terreni agricoli e fabbricati

L’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Andrea Sangiorgi (foto), ha presentato nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì scorso, il Documento unico di programmazione e le linee principali del bilancio di previsione 2025-2027. "Gli impegni presi con i cittadini sono stati la nostra bussola per la stesura di questi documenti – commenta il sindaco –. Il tutto in un quadro di tagli da parte del governo nazionale, che per Conselice significano circa 200mila euro di risorse in meno nel triennio 2025-2027. Tenendo conto anche dell’impatto dell’inflazione, del caro energia e dell’aumento delle assicurazioni, la nostra maggiore preoccupazione è stata quella di non mettere in discussione i nostri servizi, in modo particolare quelli sociali ed educativi, volti ad aiutare famiglie e cittadini più in difficoltà". I tagli statali vengono in parte coperti da un aumento di alcune aliquote Imu, del +0,06% e +0,11% rispettivamente sui terreni agricoli dati in affitto e sugli ‘altri fabbricati’, per un maggior introito previsto di circa 39.000. Al contempo è stata azzerata l’aliquota per le unità immobiliari a destinazione residenziale rese inagibili da eventi atmosferici. Non è previsto l’aumento dell’Irpef comunale.

Il bilancio di previsione nel complesso ammonta a poco più di 13 milioni di euro, di cui 8,4 milioni di spesa corrente. Non si procederà all’accensione di mutui, mentre è prevista una diminuzione del debito di circa 1 milione di euro nel triennio, passando da un debito medio per abitante di 354 a 264 euro. Il sindaco ha sottolineato l’aumento dei posti disponibili negli asili nido comunali, passati in virtù del cantiere Pnrr dell’asilo di Conselice dai 62 dell’anno scorso agli attuali 74, portando a ‘tempo pieno’ il servizio in tutte e tre le sezioni del plesso.

Passando agli investimenti, per il 2025 sono a bilancio preventivo oltre 1,6 milioni di euro: 645 mila per la riasfaltatura delle strade alluvionate del quartiere della Lombardina e vie dei fiumi, 200 mila euro per gli accordi quadro sulla manutenzione del territorio che comprendono gestione del verde, segnaletica, fossi scolmatori, illuminazione e patrimonio, 140 mila per l’acquisto in permuta di un’area dell’Asp in previsione di una progettazione volta alla sicurezza idraulica, 100 mila euro per la realizzazione di un impianto semaforico nella Sp Selice a servizio dell’area Acquajoss e delle opere pedonali connesse, 130 mila per la realizzazione di un parcheggio di fronte al cimitero di San Patrizio e 50 mila euro per avviare una manutenzione straordinaria strutturale dei cimiteri delle tre comunità.

Matteo Bondi