Conselice celebra la libertà di stampa, ospite Zaki

Conselice celebra il 19° anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa, con il primo Festival della Libertà di Stampa che proporrà eventi fino al 14 novembre. Il monumento rappresenta la ‘pedalina’, diventata simbolo degli stampatori clandestini durante la lotta di Liberazione. Questa mattina alle 10.30, in piazza della Libertà di Stampa, alle 10.30 ci sarà la celebrazione ufficiale al monumento. Interverranno Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice, Paolo Berizzi, presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa, Paolo Maria Amadasi, presidente Aser, Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage, Alberto Nerazzini, giornalista investigativo e direttore del festival Dig, e Eleonora Proni, consigliera regionale. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, che sarà anche alla cerimonia di consegna del premio ‘Camillo Galba’ all’Istituto comprensivo Foresti. Alle 19.15, dal parco 1° Maggio di San patrizio partirà la staffetta della legalità con arrivo in piazza della Libertà di Stampa alle 20. Qui sarà la volta dell’evento a cura dell’Anpi di Conselice ‘Luce sulla libertà - La pedalina, libere interpretazioni’, con la proiezione di immagini del progetto fotografico ‘Arte in libertà. Al di la delle idee’ e l’accompagnamento musicale di Dagmar Benghi. A seguire, la giornalista Rai Elena De Vincenzo dialogherà con Patrick Zaki.