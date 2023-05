Conselice, comici protagonisti al comunale

Il cartellone culturale estivo del teatro comunale di Conselice propone nei giovedì di giugno, all’arena ‘D’drid’e’ teàtar’ (dietro del teatro comunale), 4 spettacoli eterogenei (tutti alle ore 21.30) con due grandi nomi del panorama teatrale nazionale come Lella Costa e Paolo Rossi. La rassegna è curata dal teatro ‘La bottega del buonumore’ con la direzione artistica di Davide Dalfiume e la collaborazione del Comune di Conselice.

Si comincia l’8 giugno con ‘Insieme per sbaglio’, spettacolo che ha consacrato il duo comico di Davide Dalfiume e Marco Dondarini, l’esilarante punto di arrivo di un percorso artistico iniziato sui palchi di Zelig ed approdato anche a Eccezionale veramente su La7. Come suggerisce il titolo dello spettacolo, il duo è nato esattamente per sbaglio. Ritrovatisi insieme sul palco del laboratorio Zelig per un errore di scaletta, hanno iniziato a improvvisare, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Gli autori, intuendone le potenzialità, li hanno voluti per la trasmissione televisiva Zelig 1 e da quel momento i due non si sono più fermati. Il 15 giugno, Lella Costa propone ‘Pinocchio confidential’. Lo spettacolo, scritto da Lella Costa e Gabriele Vacis, per la regia di Gabriele Vacis, debutterà nei teatri italiani dalla prossima stagione, e dunque viene presentato come anteprima a Conselice. Lella Costa e Gabriele Vacis tornano ad affrontare un grande classico con il loro consueto stile, analizzando, scomponendo e ricomponendo la storia, per cercarne i temi profondi che la rendono universale e paradigmatica, offrendoci così numerose chiavi di lettura del nostro quotidiano. A partire da quelle bugie, che oggi si chiamano fake news, fino a tutte le sfumature della menzogna. Il 22 giugno è la volta di Gene Gnocchi e Diego Cassani in ‘Il nulla’, di Gene Gnocchi, Luca Fois, Massimo Bozza e Cristiano Micucci. Gene Gnocchi porterà in scena il Partito del Nulla, 90’ di satira in cui il popolare attore ne ha per tutti, dai politici agli uomini di spettacolo, dai colleghi comici ai cantanti.

Uno spettacolo che, al grido di ‘Lavorare meno, lavorare voi’, porta in scena la rappresentazione della politica italiana che spesso promette di tutto per arrivare al niente. Il 29 giugno, Paolo Rossi propone ‘Pane o libertà’ con musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi (produzione Agidi). Si tratta del nuovo spettacolo di Paolo Rossi che unisce la stand up, alla commedia dell’arte e alla commedia greca. Paolo Rossi porta a Conselice uno spettacolo dall’alta valenza sociale.

Quelle che andranno in scena "sono storie di artisti che – come ha spiegato lo stesso attore – per fortuna ho realmente incontrato nella mia vita. I maestri Jannacci, Gaber, De Andrè, Fo e persino il fantasma della Callas; i comici del Derby e altri sconosciuti. Racconterò questi ‘allegri morti’ che abitano l’interzona in grado di renderli visibili solo a pochi cantastorie che li traducono agli umani. Con l’aiuto dei miei amici saltimbanchi, parlerò di queste personalità fantasmagoriche e poetiche, non controllabili da nessun piccolo o grande fratello". In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno al Teatro Comunale di Conselice. I biglietti sono disponibili in prevendita online sul circuito www.vivaticket.it nonché sabato prossimo dalle 9 alle 12.30. Per le serate dell’8 e del 22 giugno 12€ l’intero e 10€ il ridotto; per le serate del 15 e del 29 giugno 15€ l’intero e 12€ il ridotto (under 25, over 65, diversamente abili, dipendenti Hera, Soci Caffé delle Ragazze, tesserati Emergency e Libera). La biglietteria fisica è aperta solo nelle serate di spettacolo a partire dalle 19. Saranno rispettate tutte le normative di sicurezza in vigore. Info al 353 4045498.