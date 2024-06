Conselice è giovane. Il sindaco Sangiorgi eletto a 25 anni: "L’emozione è tanta"

I cittadini di Conselice hanno deciso di premiare "il nuovo che avanza". Con il 51,70% delle preferenze, pari a 2.223 voti, è stato scelto come sindaco per il prossimo quinquennio Andrea Sangiorgi, candidato della lista di centrosinistra ’Comunità protagonista’. Seguono con il 36,80% (1.578 voti) il candidato della lista civica ’Con voi-insieme per ripartire’ ed ex vice sindaco Gianfranco Fabbri e, con l’11,60% (499 voti), la candidata di ’Conselice Futura’ Eliana Panfiglio. Alle urne si sono recati complessivamente 4.504 conselicesi, pari al 60,86% dei 7.401 aventi diritto. Sul totale delle schede inserite nelle urne, 106 sono risultate nulle, 97 bianche e 1 contestata. I voti considerati validi ai fini della scelta sono stati quindi 4.300. Sangiorgi, classe 1999, è entrato appena 20enne in consiglio comunale, poi ha assunto la carica di segretario del circolo Pd di Lavezzola e, dal dicembre del 2021, è entrato nella giunta guidata dal sindaco uscente Paola Pula.

"Ho iniziato la campagna elettorale consapevole della situazione difficile – spiega Sangiorgi, visibilmente emozionato dopo la notizia della sua elezione –. La mia squadra e io abbiamo dato il massimo e questo ci ha premiato". In attesa del giuramento che sancirà ufficialmente il passaggio di consegne fra la prima cittadina uscente e il nuovo sindaco, nella sede di ’Comunità protagonista’ è festa. "Organizzeremo presto un momento allargato a tutta la comunità – continua Sangiorgi –. Non nascondo che sono molto emozionato. All’inizio ho dovuto combattere con un po’ di pregiudizi, legati soprattutto alla mia giovane età. Conselice però ha deciso che è arrivato il tempo di qualcosa di nuovo, pur nella continuità dei valori ai quali siamo fedeli".

Il primo pensiero, quando siederà dietro la sua nuova scrivania, sarà per i conselicesi. "L’obiettivo è di cercare di unire la comunità. Ci sono state troppe divisioni. Anche durante la campagna elettorale il clima era teso. Io sarò il sindaco di tutti, indipendentemente da chi mi ha votato". Cinque anni fa l’affluenza alle urne è stata di circa il 65%, più alta di quella attuale. "È un tema ormai ricorrente – precisa –. Uno dei miei obiettivi sarà anche quello, combattere la disaffezione alla politica. Mi ha fatto piacere vedere in questi due giorni tanti giovani in fila per votare". Ai ’rivali’ Sangiorgi dedica un ringraziamento. "Li ringrazio per aver partecipato e arricchito di stimoli la campagna elettorale – sottolinea –. Loro saranno sicuramente miei interlocutori. Ora è arrivato il momento di pensare al futuro della nostra città. Risolleveremo insieme Conselice, che è davvero ferita".

Monia Savioli