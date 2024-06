Conselice, Fabbri:: "Baldassari il mio vice"

È arrivato, a margine dell’evento di mercoledì al centro civico ‘Pellegrini’ di Conselice dal titolo ‘InSicurezza Idrogeologica’, l’annuncio del nome del candidato a vicesindaco della lista civica ‘Con Voi – Insieme per Ripartire’. Si tratta di Filippo Baldassari, che nel corso della serata ha ringraziato i presenti: "Sono onorato di ricevere questa candidatura a completamento del lungo percorso svolto in questi mesi con un gruppo di persone competenti, capaci, dal forte spirito di appartenenza al territorio. Abbiamo deciso di impegnarci in prima persona per offrire alla nostra comunità la possibilità di un vero cambiamento, e si tratta di un’occasione forse irripetibile. Ho sempre creduto che elementi come la trasparenza, l’inclusività e la capacità di lavorare per il benessere collettivo identifichino al meglio l’azione di una buona amministrazione. Come vicesindaco sarò il megafono della comunità. Lavoreremo per intercettare le esigenze e individuare le soluzioni più tempestive ed efficaci per risolvere i problemi".

Baldassari ha quindi presentato un elenco di priorità, dallo sviluppo sostenibile alla promozione di iniziative "capaci di favorire uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell’ambiente, dell’uomo (anziani e giovani in primis), e degli animali", sottolineando la necessità di migliorare e potenziare i servizi alla comunità, da quelli "sanitari, educativi e dei trasporti". Un riferimento forte a "sicurezza e legalità, alla valorizzazione di cultura e tradizioni, in una partecipazione attiva da parte di tutti attraverso la creazione di nuovi spazi di dialogo e canali di comunicazione". "Se eletti – ha concluso – lavoreremo con onestà e trasparenza per il bene di tutti i cittadini di Conselice. Siamo una lista civica, composta da membri della società civile, concordi a discostarsi dall’anacronistica idea di politica fatta da navigati professionisti del settore. Vogliamo entrare nel merito dei problemi, la propaganda partitica non ci interessa".