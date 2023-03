Conselice, fermato a un posto di blocco si finge un'altra persona: denunciato

Agenti del Presidio di Conselice dell Polizia Locale della Bassa Romagna (Scardovi)

Conselice (Ravenna), 3 marzo 2023. “Voglio complimentarmi per il buon lavoro che gli agenti continuano a svolgere tutti i giorni nell'interesse collettivo".

Sono le parole del sindaco di Conselice, Paola Pula, a seguito della denuncia a piede libero, da parte degli agenti del locale presidio della Polizia Locale della Bassa Romagna, di un cittadino originario del Marocco.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando durante un normale posto di controllo, gli agenti hanno fermato un’auto di grossa cilindrata alla cui guida c’era un cittadino nordafricano. Alla richiesta dei documenti d’identità l’uomo in un primo momento ha dichiarato di non averli con sé ed in seguito ha fornito false generalità, tentando di eludere il controllo. Insospettiti dalle dichiarazioni fornite, gli agenti hanno accompagnato il conducente al comando centrale della Polizia Locale della Bassa Romagna, dove è presente la strumentazione necessaria per l’identificazione. Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto aveva cercato di fingersi un'altra persona poiché gli era stata revocata la patente. A quel punto è scattata la denuncia per ‘sostituzione di persona’, ‘false dichiarazioni a pubblico ufficiale’ e rifiuto di esibire i documenti d’identità.