Conselice, Gina Tondini compie 101 anni

Festa venerdì mattina alla Casa residenza per anziani ‘Jus Pascendi’ di Conselice. Nella struttura di via Selice gestita dall’Asp si è infatti tenuta la festa di compleanno di ben cinque ospiti (tre donne e due uomini) nati nel mese in corso. A cominciare da Gina Tondini che raggiunge lle 101 primavere. Gli altri ospiti festeggiati sono stati Sergio Moroni (94 anni), Anna Cicioni (92), Silvana Contavalli (73) e Antonio Riccardo Caponnetto (73). A portare loro gli auguri sono stati l’assessore alle Politiche socio-assistenziali e al Welfare del Comune di Conselice Raffaella Gasparri, l’amministratore unico dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la responsabile della struttura Nadia Samorini assieme agli operatori e alle operatrici della struttura. Nata a Palazzuolo sul Senio nel 1922, la signora Gina a 12 anni si è trasferita presso una zia a Torino dove ha lavorato per un importante laboratorio di sartoria. Tornata a Palazzuolo negli anni quaranta, ha continuato a lavorare come sarta, mentre il marito gestiva un negozio di calzature. Persona disponibile e cordiale, ha sempre privilegiato un’alimentazione leggera ed equilibrata. Oggi ha un figlio, Andrea Foschini, i nipoti Francesca e Pietro e una bisnipote, Nur che ha quasi due anni. L’assessore Gasparri, oltre a consegnare ai cinque festeggiati un biglietto di auguri a nome del Comune, ha omaggiato l’ultracentenaria con una medaglia raffigurante il Municipio di Conselice.