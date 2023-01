Conselice, il comitato a sostegno della candidatura di Bonaccini a segretario del PD

Nasce anche a Conselice un comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico.

"Questo comitato – scrive Raffaella Gasparri, la coordinatrice – si propone di riavvicinare nuovamente le persone al Partito Democratico, a partire dall’ambito più vicino a loro, quello più prossimo e locale, cercando nuove energie, promuovendo adesioni e nuovi tesseramenti, ma anche proponendo nuove idee per imprimere la necessaria spinta a creare un partito popolare. Il compito del Comitato sarà quello di stare in mezzo alla gente per spiegare come si svolgerà il Congresso e l’elezione del Segretario nazionale dando la possibilità a chi vorrà di partecipare in prima persona. Saremo a disposizione di chi vorrà chiarimenti o vorrà partecipare a questo congresso, cercheremo di stimolare il confronto". Fanno parte del comitato anche Paola Pula, Rossella Renzi e Massimo Del Duca a cui potranno aggiungersi coloro che vorranno aderire, in quanto sostenitori di Bonaccini scrivendo a [email protected]