Conselice, incendio in azienda agricola: uomo lievemente intossicato. Salvati 160 tra mucche e vitelli

Conselice (Ravenna), 25 maggio 2025 - Sono oltre 300 le rotoballe di fieno ridotte in cenere a seguito di un incendio divampato questa mattina all’interno del fienile della ‘Fucci Giacomo’, azienda agricola (con l’annesso caseificio ‘Boschetto Vecchio’) situata in via Coronella alle porte di Conselice. Rogo - le cui cause sono in corso di accertamento -- che ha fatto crollare anche il tetto del fienile, distruggendo i pannelli solari installati sopra lo stesso. A fuoco anche due mezzi agricoli.

Il tempestivo intervento di un uomo si è rivelato provvidenziale. In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco ha infatti ha provveduto a contenere le fiamme, prima che si estendessero all’adiacente stalla in cui sono ospitati circa 160 tra vacche e vitellini, tratti tutti in salvo. L’uomo ha però inalato fumo e le polveri di alcuni estintori utilizzati per tentare di limitare gli effetti dell’incendio, ed è stato trasportato per accertamenti in ospedale., da dove è stato dimesso nel pomeriggio.

Sul posto i vigili del fuoco dal Distaccamento di Lugo e di Ravenna, nonchè pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Lugo. I danni complessivi risultano particolarmente ingenti.