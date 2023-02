Conselice: iniziative per riportare i giovani in oratorio

Dopo le chiusure e i limiti imposti dalla pandemia la parrocchia di San Martino Vescovo di Conselice e il circolo parrocchiale ‘Aurora’ hanno deciso di riprendere ad organizzare nuovi eventi e serate a tema.

Un gruppo di volontari si è reso disponibile per ravvivare lo spirito dello stare insieme trovando fin da subito adesione di amici e di persone finora non presenti, che si affiancano agli abituali frequentatori che ormai si sono ridotti di numero sia per l’età che anche per i nuovi stili di vita.

L’obiettivo è quello di riportare i giovani in oratorio, luogo di socialità e di rispetto. Altra importante finalità è di arricchire la socialità degli adulti. Diverse le attività già svolte nel corso di questo primo mese dell’anno ed in programma sia a breve che a medio termine: dal divertimento e dai piccoli storici giochi alle serate a tema sociale e della fede.

Come ad esempio la serata dedicata al racconto di un’esperienza missionaria a Bucavo (Repubblica Federale del Congo), una cena a base di tartufo e un avvincente torneo di calcio balilla, disputatosi lo scorso 17 gennaio, che ha visto a partecipazione di 16 coppie miste composta da persone un po’ di tutte le età e provenienti non solo dalla cittadina, ma anche dai paesi limitrofi. Per la cronoca, ad aggiudicarsi il torneo è stata la coppia Ancarani-Venturini di Giovecca di Lugo.

Senza dimenticare una seconda cena, svoltasi lo scorso venerdì, a base di cinghiale nonchè il torneo di beccaccino a coppie (con tanto ristoro) disputatosi ieri sera (martedì 31).

Tra le prossime iniziative, ne segnaliamo una, a carattere sportivo, in programma questa sera (mercoledì 1).

Alle 18.30 di oggi, infatti, andrà in scena un’esibizione di tennis da tavolo (ping pong) che vedrà la presenza dell’atleta conselicese Matteo Monaco (che è anche vice campione italiano giovanile nel settore Under 19) e di altri classificati. Iniziativa nel corso della quale sarà possibile conoscere alcuni aspetti del tennis da tavolo.

Per avere informazioni si può chiamare il numero di telefono: 3392416455 (Stefano).

A breve non mancheranno poi serate dedicate ad altre iniziative: si va dalla tombola, ad un torneo di burraco, ad un secondo torneo di calcio balilla.

In programma poi c’è anche una serata aperta al pubblico sul tema dei miracoli che sono riconosciuti dalla chiesa cattolica.

Tutte le iniziative sono ospitate nei locali del circolo parrocchiale ‘Aurora’, una cui sala è stata recentemente intitolata al compianto monsignor Pietro Mongardi, ‘storico’ arciprete della parrocchia di Conselice, venuto a mancare lo scorso 31 agosto all’età di 93 anni.

Luigi Scardovi