Conselice, la poesia dialettale romagnola torna alla ribalta: il concorso

Fu all’inizio degli anni ’80 che la Pro Loco di Conselice decise, affiancandosi ad altre analoghe iniziative, di accendere le luci della ribalta sul mondo della poesia dialettale romagnola. Una lunga avventura , quella dei concorsi di poesia dialettale, che l’associazione conselicese continua a far vivere nonostante la lingua madre della gente di Romagna si stia avviando al malinconico canto del cigno. Sono sempre meno infatti i giovani che hanno dimestichezza con la parlata dialettale dei nostri avi, mentre gli adulti scelgono di esprimersi ormai solo in una lingua italiana, oltretutto soggetta a una continua mutazione dovuta anche all’uso di vocaboli ed espressioni del mondo anglosassone. "La nostra associazione – commenta la presidente della locale Pro Loco, Marisa Afflitti – non ignora certo l’inarrestabile declino che sta interessando la nostra lingua dialettale, come del resto si stanno avviando all’estinzione tanti altri dialetti nel mondo. Ma credo comunque sia giusto e doveroso continuare a proporre iniziative culturali come i concorsi di poesia in vernacolo, o quello che noi proponiamo anche per i dicitori: il tutto per mantenere vivo il ricordo di radici e tradizioni che rappresentano la stessa anima della gente di Romagna". Ecco allora anche quest’anno prendere il via la XXIII^ Edizione del Concorso biennale di poesia romagnola ‘ Memorial Edoardo Spada’. Il bando prevede che i concorrenti presentino, con facoltà di scelta del tema, una sola composizione ( in tre copie) che non superi le 30 righe dattiloscritte e con relativa versione in lingua italiana. L’invio degli elaborati deve avvenire con doppia busta: la busta esterna deve contenere le tre copie della poesia concorrente, contraddistinte dal solo titolo e da un motto scelto dal concorrente; la seconda busta, sigillata e inserita nella prima, deve essere contrassegnata all’esterno dal motto e contenere al suo interno i dati anagrafici. Termine ultimo sabato 21 ottobre. Saranno premiate le prime tre composizioni classificate, ed anche le altre sei ritenute meritevoli di segnalazione. Inviare i lavori a Premio San Martino d’Oro di poesia romagnola – co segreteria generale del Comune di Conselice. La manifestazione avrà luogo nell’Auditorium comunale il 10 novembre alle 20,30.

Renzo Rossi