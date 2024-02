Conselice, la primaria ha raccolto 1.631 euro contro il cancro

L’Istituto comprensivo Foresti di Conselice lo scorso 26 gennaio ha aderito per la prima volta alla campagna di sostegno ‘Cancro io ti boccio’ sostenuta dalla Fondazione Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro). In particolare, la comunità scolastica della primaria di Conselice e di Lavezzola, grazie alla sensibilità dimostrata, ha ricavato la bella cifra di 1.631 euro dalla vendita di reticelle di arance, marmellate e vasetti di miele. ‘Cancro io ti boccio’ è il progetto che Airc ha studiato appositamente per le scuole, che si affianca all’iniziativa ‘Le arance della salute’: in questa giornata centinaia di scuole vivono un’esperienza di volontariato, educazione civica e cittadinanza attiva, distribuendo a scuola le arance rosse italiane, vasetti di miele e di marmellata d’arancia, per finanziare la ricerca e sostenere i progetti più innovativi nelle principali istituzioni italiane e assegnare borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia.

lu.sca.