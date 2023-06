Conselice lotta per rialzarsi "Rifiuti, fognature, caditoie: lavoriamo a pieno ritmo"

"Ora Conselice è ripulita". È la prima considerazione di Paola Pula, la sindaca del comune rimasto per giorni sott’acqua dopo l’alluvione di un mese fa. Si lavora per rialzarsi e per ripartire un passo alla volta dopo il disastro, che ha coinvolto tantissime persone e aziende: è stato calcolato infatti che il 45% delle abitazioni è stato coinvolto dalle esondazioni, così come metà del territorio agricolo. Per non parlare del settore produttivo industriale e delle ricadute di cui sta soffrendo: le conseguenze sono tante e molto gravi.

"È stato fatto un grande lavoro per quanto riguarda il recupero dei rifiuti, la sistemazione delle fognature, la pulizia delle caditoie – elenca la prima cittadina –. Le industrie stanno facendo attività di bonifica, c’è chi è già potuto ripartire". Sono inoltre in corso le riparazioni degli argini più compromessi del Sillaro e del Santerno. Intanto, la scorsa domenica sono stati chiusi i centri di accoglienza che hanno dato riparo agli sfollati. Tranne chi abitava solo a piano terra, quasi tutti hanno fatto rientro nello loro case: sono state firmate solo 6 ordinanze di inagibilità. Ma molto resta da fare, perché l’acqua ha prodotto ingenti danni alle abitazioni. Il Comune sta già raccogliendo le domande per la sistemazione autonoma: "E preciso che le risorse sono solo della Regione Emilia-Romagna – attacca la sindaca – perché il Governo ancora non ci ha fatto sapere nulla e questa è una vergogna".

Pula coglie l’occasione per ringraziare le tante testimonianze di solidarietà ricevute e chi ha donato. "Stiamo continuando a portare a ogni famiglia alluvionata, strada per strada, pacchi con il materiale ricevuto dalle donazioni". Ancora richiestissimi i deumidificatori, che l’amministrazione comunale sta fornendo in prestito. "Accompagniamo le persone, passo passo – prosegue – attraverso la commissione assistenza, per chi ha bisogno di mobilio, chi di elettrodomestici. Se ancora qualcuno ci volesse aiutare, chiediamo in questa fase di versare sul conto corrente del Comune, perché diventa difficile per noi stoccare e distribuire i beni".