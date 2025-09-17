Conselice: nasce il primo Festival della Libertà di Stampa

Nasce a Conselice, in occasione del XIX anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa, il primo Festival della Libertà di Stampa, in programma nella città che ha fatto della "pedalina" un monumento con numerosi appuntamenti da sabato 27 settembre a venerdì 14 novembre.

"Con questo primo Festival rafforziamo nel contempo l’identità cittadina e la convinzione nell’importanza, sempre più centrale, della libertà di stampa nel mondo di oggi – commenta Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice –. Il monumento alla pedalina, che le precedenti amministrazioni di Conselice hanno voluto fortemente, è un monito che non ha scadenza e va continuamente rinnovato alla luce dell’attualità, delle sue sfide e delle criticità a cui va incontro il mondo dell’informazione, la cui libertà deve essere sempre garantita, per il bene di tutti. Questo festival cercherà di affrontare i problemi che ci pone l’attualità coinvolgendo giornalisti e personalità della cultura e dello spettacolo, dunque affrontando l’ampio tema dell’informazione da varie prospettive e con diversi linguaggi, in modo da raggiungere anche pubblici diversi. Per la realizzazione del festival, oltre alla collaborazione con le istituzioni e gli organi rappresentativi della stampa, è stato fondamentale il coinvolgimento delle associazioni del nostro territorio".

Il Festival nasce in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa (Fnsi), l’Associazione stampa Emilia-Romagna (Aser), l’Osservatorio sulla libertà di stampa e l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna.

Il programma degli eventi prenderà avvio sabato 27 settembre all’auditorium N.Cocchi del municipio di Conselice. Alle 18 la poetessa iraniana Nina Sadeghi, l’attivista iraniana per i diritti umani Sabri Najafi e la scrittrice e traduttrice Pina Piccolo presenteranno il volume ’Sia manifesta la tua voce. Forme di resistenza nella poesia persiana’. Domenica 28 alle 9.30 in piazza della Libertà di stampa partirà la quarta edizione del teatro-staffetta in bicicletta del Caffè delle ragazze ’Le case raccontano’. Alle 12.05 ritorno a Conselice, in via Cesare Battisti alla casa di Elide Cenacchi, e pranzo al food-truck di piazza della Libertà di Stampa. Il tour è gratuito ma si consiglia la prenotazione al 333 3518316, che è obbligatoria nel caso si intendesse partecipare al pranzo, a 20 euro a persona. Martedì 30 alle 21 alla Sala polivalente di Lavezzola, in via Bastia 265, si terrà il confronto ’Quale libertà di stampa se si spiano i giornalisti?’ con Ciro Pellegrino (Fanpage), Paolo Berizzi (presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa) e Vittorio Pastanella (Aser). Nel mese di ottobre si concentrerà la maggior parte degli eventi. Mercoledì 1 in piazza della Libertà di Stampa a Conselice, alle 10.30, sarà celebrato il XIX anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa con la consegna del premio Camillo Galba all’Istituto comprensivo F. Foresti. Alle 19.15, dal parco 1° Maggio di San patrizio partirà la staffetta della legalità con arrivo in piazza della Libertà di Stampa alle 20. Qui sarà la volta dell’evento a cura dell’Anpi di Conselice ’Luce sulla libertà - La pedalina, libere interpretazioni’. A seguire, la giornalista Rai Elena De Vincenzo dialogherà con Patrick Zaki, per un evento curato dal Caffè delle Ragazze e dal Comune di Conselice. Tanti eventi pèer tutto il mese di ottobre fino alla serata di chiusura il 14 novembre.