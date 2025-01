Conselice, no al velox. Lo stop del sindaco

È stato da poco installato un nuovo dispositivo di rilevamento della velocità lungo la via provinciale Puntiroli Mensa in territorio lughese poco prima dell’incrocio con via Predola. L’autovelox è posizionato in modo da rilevare le auto che si dirigono in direzione Conselice.

Un secondo dispositivo doveva essere installato nella direzione opposta, in territorio di Conselice, ma il sindaco, Andrea Sangiorgi, ha deciso di sospendere la procedura in attesa di reperire maggiori informazioni. A darne notizia è il primo cittadino stesso che ricorda come il lungo iter autorizzativo per entrambi gli apparecchi fosse stato iniziato dalle precedenti amministrazioni e terminato sul finire del 2023 dopo un percorso condiviso con i vari enti interessati.

"La stessa autorizzazione prefettizia del 2023 prevede un secondo Velox in direzione Lugo, nel territorio del comune di Conselice - spiega il sindaco -. Su quest’ultimo, in quanto territorio conselicese, ho voluto approfondire la questione. Su mia richiesta l’installazione di questo secondo impianto è al momento sospesa e sono in corso ulteriori valutazioni e raccolta dati con contatraffico, che ho fatto installare nei mesi scorsi, al fine di avere tutte le informazioni che permettano di avere un quadro esaustivo prima di prendere, insieme agli altri enti coinvolti, una decisione in merito".

Il dispositivo contatraffico ha raccolto i dati necessari che verranno messi a disposizione del sindaco entro la fine di questo mese. Se sulla decisione del primo cittadino abbia pesato o meno la sentenza della corte di cassazione che a febbraio dello scorso anno ha invalidato una circolare del Ministero dei Trasporti che equiparava l’approvazione all’omologazione, da cui sono scaturite nel corso dei successivi mesi varie sentenze che si sono espresse a favore degli automobilisti contro le sanzioni elevate con gli autovelox ‘approvati’, ma non ‘omologati’, cioè tutti.

"Siamo tutti in attesa che il governo metta mano alla questione – ricorda il sindaco –, speravamo lo potesse fare con il nuovo codice della strada, ma così non è stato e siamo ancora in presenza di un vuoto legislativo che non fa bene a nessuno. Per quanto riguarda il velox che dovrebbe essere installato a Conselice, sono convinto che l’obiettivo prioritario sia la sicurezza delle nostre strade con misure conformi al codice della strada".

Continua: "La mia amministrazione si è insediata a giugno dello scorso anno e vorrei avere tutte le informazioni necessarie prima di procedere. Anche perché si tratta di una delle principali arterie di ingresso a Conselice. Il contatraffico che abbiamo installato segnala non solo il numero dei veicoli che transitano, ma anche le loro velocità, rendendoci un quadro spero esaustivo della situazione".

Il limite di velocità lungo la provinciale è di 70 km/h e il velox installato nel lughese è tarato per quella velocità, potrebbe essere attivo dai primi giorni di febbraio.

Matteo Bondi