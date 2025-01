Conselice piange Roberto Zamboni "dedito alla sua comunità"

"Oggi è un giorno molto triste. Ci ha lasciato Roberto Zamboni, un cooperatore, una persona speciale per me, un amico. È stato il mio vicesindaco, una spalla preziosa, una persona capace, generosa e garbata che ha profuso la sua grande competenza nella realizzazione delle opere e dei lavori sul patrimonio pubblico comunale a sostegno del bene comune con particolare attenzione alla crescita delle nostre comunità". È questo il ricordo che Paola Pula, ex sindaca di Conselice, affida alla sua pagina Facebook. "Voglio ringraziarlo – continua Pula – per essere stato al mio fianco e esprimo vicinanza a suoi cari". Ed è la stessa pagina del Comune di Conselice a segnalare ai cittadini la triste notizia della scomparsa di Roberto Zamboni. "Il sindaco Andrea Sangiorgi e l’amministrazione comunale desiderano formulare sincere e sentite condoglianze".

Nato a Conselice il 7 luglio 1950, di origini Lavezzolesi, Zamboni ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile nel 1976. Dal 1977 al 2015 ha lavorato come cooperatore in aziende del movimento cooperativo, prima della produzione e lavoro, poi della grande distribuzione in cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile del patrimonio e sviluppo. Dal 2014 al 2019 ha fatto parte della Giunta con la sindaca Pula ricoprendo il ruolo di vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Polizia Municipale. È stato poi consigliere comunale nel secondo mandato (2019/2024).

"Da assessore competente ha seguito molti lavori pubblici importanti quali il recupero e miglioramento sismico della scuola materna e delle scuole elementari di Conselice, il progetto di rigenerazione urbana di quello che è oggi il centro civico, fino all’ammodernamento del depuratore di Lavezzola e l’adeguamento della via Gardizza. Conselice perde un uomo per bene appassionato e dedito al bene della sua comunità".