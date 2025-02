Conselice, presto la demolizione dell’ex cartiera

Partirà tra poco la demolizione dell’ex complesso industriale della cartiera di Conselice, in via Selice: entro la fine di questo mese. Si tratta di un’estesa area industriale di 12mila metri quadri attiva nella produzione di carta dal 1950 al 2007, anno in cui l’attività si è arrestata e il complesso è rimasto in disuso.

Bcc Financing, proprietaria dell’immobile, ha deciso di dar corso a un progetto di riqualificazione dell’area che, dopo la demolizione delle strutture abbandonate e la rimessa a livello stradale delle superfici, potrà trovare nuove destinazioni. "La fase di progettazione dell’intervento ha richiesto un lungo percorso di analisi preliminari e particolare attenzione è stata rivolta anche alla prevenzione dell’impatto delle future attività di cantiere" riferisce il gruppo bancario.

Il percorso di demolizione, nel complesso, durerà circa sei mesi. L’amministrazione comunale di Conselice ha seguito con attenzione la messa a punto del progetto, grazie a cui saranno disponibili nuovi spazi per rigenerare un’area di forte rilevanza del territorio comunale.

"Si tratta di una notizia storica per il nostro territorio – afferma il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi –. Quando abbiamo posto il tema della cartiera all’interno del nostro programma di governo, in diversi non credevano che si sarebbe riuscito a trovare, dopo molti anni, un percorso concreto di demolizione e riconversione di quell’area dismessa e degradata". In futuro "con la stesura e approvazione del nuovo piano urbanistico ci impegneremo in una riconversione di quel terreno a beneficio di tutta la nostra comunità".