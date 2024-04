Conselice, proseguono i lavori per avere la banda larga

Sul territorio comunale di Conselice procedono le attività finalizzate al completamento del Progetto Bul (Banda ultra larga). Ultimate le attività civili, sono in corso i ripristini stradali definitivi, i quali, condizioni meteo permettendo, saranno ultimati entro la prima metà del mese. Sono invece in corso le attività di posa cavi interrati ed aerei su linee già esistenti e le giunzioni dei cavi. A tal proposito si chiede la collaborazione della cittadinanza per permettere il passaggio della fibra ottica su linee esistenti per completare quanto prima l’infrastruttura che permetterà all’intera cittadinanza di Conselice di poter usufruire del servizio. Si prevede che tutte le attività di infrasrutturazione sul Comune possano essere completate entro il mese di maggio. Coloro che fossero interessati al servizio in fibra ottica potranno farne richiesta tramite gli operatori di mercato che utilizzano la rete Open Fiber. I servizi internet disponibili e che i vari operatori possono vendere sono Adsl, collegamenti esclusivi in rame (bollino rosso con R all’interno); Fttc: collegamenti misti fibra rame (bollino giallo con all’interno FR); Ftth: collegamenti esclusivi in fibra ottica dalla centrale fino a casa del cliente (bollino verde con all’interno F). Open Fiber si pone come operatore wholesale only, ovvero non è un operatore privato, ma un venditore all’ingrosso di tecnologia. Quindi qualsiasi cittadino che volesse accedere ai servizi Ftth di cui si dispone, potrà farne richiesta agli oltre 200 partner Open Fiber. Per poter accedere al servizio, una volta verificata la copertura si può accedere alla sezione partner alla pagina https://openfiber.it/servizi-operatori/operatori-partner/.

Durante tale sopralluogo un tecnico incaricato analizzerà le possibilità di accesso fino a casa del cliente. In questa fase il cliente non è vincolato a procedere e a seguito dell’esito del sopralluogo potrà decidere se procedere oppure no. Se la connessione richiesta è quella Ftth il tecnico Open Fiber cercherà la possibilità di utilizzare cavidotti già esistenti o oppure sarà a cura del cittadino provvedere a predisporre una tubazione nella sua proprietà privata. Nel quinquennio 2019-2024 gli investimenti sul sistema idrico integrato sistema fogne e acquedotto ammonta ad oltre 5 milioni di euro, di cui oltre 1 milione per il depuratore di Lavezzola e oltre 2 milioni per il rinnovo della rete idrica acquedottistica. L’importo totale dei lavori relativi alla fibra ammonta a 1.800.000 euro.

lu.sca. I