Conselice, ridotte le aree di evacuazione

Migliora la situazione a Conselice, che registra il costante deflusso delle acque in ulteriori aree del paese. Ciò ha permesso alla sindaca Paola Pula di emanare un’ulteriore ordinanza di revoca parziale dell’evacuazione dei cittadini dalle zone allagate per ragioni sanitarie che permette alla popolazione residente o domiciliata nelle abitazioni o negli immobili destinati a esercizi produttivi, commerciali, artigianali non più interessati dalla presenza di acqua, possa rientrare negli edifici per le operazioni di pulizia e sgombero durante le ore diurne.

Nel dettaglio le aree oggetto della nuova ordinanza non più interessate alla permanenza dell’acqua (meglio individuati dall’elaborato cartografico allegato): - comparto 2: compreso tra via Puntiroli, via Righini Ricci, via Po, via Senio, Ferrovia; - comparto 7: compreso tra via Selice e il canale Zaniolo fino alla ditta Conase inclusa (in fregio a incrocio via Selice-via Gardizza); - comparto 8: compreso tra seconda traversa di via Selice, via Selice, via Bartoletti, via Puntiroli, via Predola Massari, edifici a ovest via Predola inclusi e abitato via Frascata incluso.

A tutela della salute individuale e pubblica in una nota il Comune ribadisce il rispetto delle raccomandazioni igienico-sanitarie definite dall’Ausl. Per quanto riguarda le aziende e le attività produttive, l’accesso del personale dovrà essere autorizzato dal datore di lavoro, per effettuare le operazioni di ripristino dei luoghi, macchinari, utensili e strumenti di lavoro. Buone notizie arrivano anche da Arpae, che rende noto che dalle analisi effettuate non risulta nessun inquinamento ambientale rilevato sia per quanto riguarda sito aziendale dell’Officina dell’ambiente, sia per il canale Zaniolo.

Infine, a Conselice l’Amministrazione comunale ha avviato una sorveglianza speciale sulla diffusione delle zanzare. Il monitoraggio è condotto con specifiche trappole già posizionate sul territorio a cura di un’impresa specializzata: ogni tre giorni, permetteranno di rilevare variazioni nella presenza degli insetti sul territorio. I risultati delle rilevazioni saranno fondamentali per orientare i successivi interventi di disinfestazione. Già nei giorni scorsi, comunque, sono stati utilizzati prodotti larvicidi nei punti di potenziale focolaio, come ad esempio le tombinature pubbliche e le acque stagnanti.