Conselice, scontro tra un’auto e un furgone: 80enne al Bufalini

È stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, l’automobilista di 80 anni che ieri mattina a Conselice, all’intersezione tra via Gabriella Dalle Vacche e via Zoppa, si è scontrato con un Fiat Doblò con a bordo due persone, entrambe illese. L’uomo non è in pericolo di vita. L’incidente si è verificato intorno alle 8. L’80enne, residente a Conselice, secondo una prima ricostruzione era al volante di un Opel Corsa e stava percorrendo via Zoppa, proveniente dal centro della cittadina. Nell’effettuare una svolta a sinistra in via Dalle Vacche si sarebbe scontrato contro il furgone che arrivava dalla parte opposta e che era condotto da un 48enne di Lugo. In seguito all’urto la Opel è finita in un fossato. Sul posto per i rilievi il nucleo Infortunistica della polizia locale della Bassa Romagna.

lu.sca.