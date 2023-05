Conselice e frazioni: 10mila persone senz’acqua. Scuole chiuse

Conselice (Ravenna), 5 maggio 2023. “Su tutto il territorio comunale manca ancora l’acqua a causa dell’allagamento dei locali tecnici del potabilizzatore. Sono disponibili tre autobotti che forniscono acqua potabile a Conselice, Lavezzola e San Patrizio e sono in arrivo forniture aggiuntive che saranno distribuite dai volontari. I tecnici di Hera sono al lavoro per riparare il guasto, ma non si conoscono i tempi di ripristino”.

Recita così il comunicato diramato nella mattinata odierna dal sindaco di Conselice, Paola Pula, alla luce dell’ulteriore criticità che va purtroppo ad aggiungersi a quelle, sempre ovviamente legate agli allagamenti, che stanno riguardando i residenti di via Nullo Baldini nonché di alcune aziende (più una famiglia) situate di via della Cooperazione, dove l’acqua ha invaso oltre venti abitazioni e le stesse suddette aziende. Senza dimenticare le svariate centinaia di ettari di terreni circostanti, letteralmente sommersi dall’acqua.

L’amministrazione comunale ha altresì comunicato che, proprio per il perdurare dell'assenza di acqua per guasto tecnico, “oggi, venerdì 5 maggio, le scuole e i nidi del territorio comunale di Conselice resteranno chiuse”.

Intanto, “in attesa della risoluzione del grave problema, sono in arrivo ulteriori scorte d’acqua. Oltre alle autobotti già presenti sul territorio, sono in arrivo da Bologna campioni con bins di bottiglioni da 5 litri che saranno distribuiti dai volontari sul territorio. Le autobotti sono posizionate, a Conselice nel parcheggio della Coop di via Battisti, a Lavezzola nel parcheggio Coop di via Silvio Pasi e a San Patrizio in piazza Mameli. Presso il potabilizzatore sono al lavoro il personale di Hera, gli operai del Comune e i Vigili del Fuoco.