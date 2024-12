Conselice si prepara al Natale. Via alle iniziative. Oggi pranzo di beneficenza

A Conselice l’amministrazione in collaborazione con le associazioni e le scuole organizzano numerose iniziative per celebrare le festività natalizie.

Oggi, domenica 15 dicembre, alle 12.30 l’associazione il Bianconiglio e Vivi Conselice propongono ’Illuminiamo il Natale’, con un pranzo di beneficenza al centro civico Gino Pellegrini e a seguire intrattenimenti vari, musica e animazione in piazza. Il ricavato sarà devoluto al progetto ’luminarie di Conselice’.

Martedì 17 dal pomeriggio sempre al centro civico ci sarà uno stand gastronomico e alle 19 i canti in piazza degli alunni della scuola primaria di Conselice; l’iniziativa è organizzata dal comitato genitori della primaria in collaborazione con Pro loco, Art lab, il Bianconiglio e l’istituto comprensivo Felice Foresti.

Sabato 21 dicembre alle 10 Babbo Natale arriva alla biblioteca Giovanna Righini Ricci con letture natalizie un laboratorio per bambini dai 3 anni. Il 22 dicembre alle 21 al centro civico Pellegrini parte la rassegna di spettacoli Civico off, con il concerto gospel di Junior Robinson e del Valentina Cortesi to be choir.

Il 24 dicembre alle 17.30 in piazza Caduti a Lavezzola festa di Natale con Babbo Natale che distribuirà doni a tutti i bambini e alle 20.30 in piazza Foresti e via Garibaldi a Conselice accensione del falò con Babbo Natale e musica con la Bastard band; alle 22.30 spettacolo pirotecnico a cura della Pro loco. Alle 21 a San Patrizio santa messa di Natale e a seguire rappresentazione vivente del presepe e scambio degli auguri in piazza Mameli, con rinfresco offerto dall’associazione Sagra del tortellone e dalla parrocchia di San Patrizio.

Le iniziative proseguono fino all’Epifania.